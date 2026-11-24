Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз заявила о намерении добиваться рассмотрения в Верховном суде дела, касающегося ее писем сотрудникам ведомства с откровенно христианскими посланиями. Федеральная судья Трина Л. Томпсон запретила чиновнице направлять такие обращения, пока продолжается судебное разбирательство.

Как сообщает The Independent, Роллинз в комментарии Fox News настаивала, что не совершила ничего неправомерного. Она упомянула пасхальное письмо, в котором написала, что Иисус воскрес, и заявила о готовности бороться вплоть до Верховного суда.

Решение федеральной судьи

Иск против Роллинз подали группа федеральных работников и профсоюз, представляющий тысячи служащих. Истцы утверждают, что министр использовала рабочие письма, чтобы оказывать давление на сотрудников и побуждать их разделять ее религиозные убеждения.

Судья Томпсон отметила, что часть сообщений чиновницы зашла слишком далеко. По ее мнению, они могли создавать принудительное давление и, вероятно, нарушать положение Первой поправки к Конституции США, которое запрещает государству устанавливать официальную религию или отдавать предпочтение одной религии.

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В частности, судья обратила внимание, что Роллинз сравнивала сотрудников министерства с первыми учениками Иисуса и призывала их с пасхальной радостью исполнять миссию, к которой призван каждый. По мнению Томпсон, такие формулировки изображают работу ведомства как служение личным христианским взглядам министра.

Позиция истцов

Согласно материалам судебных документов, некоторые сотрудники чувствовали себя вынужденными разделять религиозные убеждения главы ведомства, исключенными из рабочей среды и опасались последствий из-за иных взглядов. Один из истцов Томас Макги заявил, что профессиональная служба федеральных работников не должна отождествляться с личным религиозным призванием чиновницы.

Президент Национальной федерации федеральных служащих Ренди Эрвин подчеркнул, что государственные служащие не должны испытывать давления в отношении участия в религиозных высказываниях или считать, что их вера либо ее отсутствие влияют на их положение на работе.

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