В Ливане запланированный вывод миротворцев ООН может усилить напряженность на юге страны и создать вакуум в сфере безопасности. Глава миротворческих операций ООН Жан-Пьер Лакруа призвал Совет Безопасности определить, какой механизм должен заменить миссию UNIFIL, сообщает Anadolu Agency.

Роль третьей стороны

После поездки на Ближний Восток Лакруа рассказал журналистам, что ливанские чиновники выражали обеспокоенность возможной потерей присутствия третьей стороны. По его словам, она помогала избегать недоразумений и поддерживать каналы коммуникации между ливанской армией и Армией обороны Израиля.

Лакруа поставил под сомнение возможность оставить ливанскую армию и Армию обороны Израиля без третьей стороны. Он также подчеркнул риск непреднамеренной эскалации после ухода миротворцев.

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Мониторинг и гуманитарный доступ

Временные силы ООН в Ливане на протяжении десятилетий следят за ситуацией вдоль Голубой линии, сообщают о нарушениях и содействуют гуманитарному доступу на юге страны.

По данным Лакруа, между передовой оборонной линией Израиля и Голубой линией по-прежнему проживают около 10 тысяч человек. Он подчеркнул, что уход UNIFIL оставит пробел не только в мониторинге, но и в координации гуманитарных конвоев.

Израиль при поддержке США выступает за прекращение миссии. В то же время ООН еще не получила от Совета Безопасности четких указаний относительно возможного формата будущего присутствия. По словам Лакруа, планы вывода уже подготовлены, но могут быть скорректированы, если в будущем будет согласовано присутствие ООН.

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