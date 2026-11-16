Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на Филиппинах предупредила о зависимости мировой экономики от инвестиций в искусственный интеллект. По ее словам, резкое падение доверия инвесторов и отток средств из отрасли ИИ могут ослабить глобальный экономический рост.

«Мировая экономика стоит на одной ноге — ноге ИИ. Если эта нога пошатнется, это может создать проблемы для финансовой стабильности», — сказала Георгиева в интервью CNBC.

Более $1 трлн циклического финансирования

По оценке МВФ, объем циклического финансирования между компаниями сферы ИИ достиг чуть более $1 трлн. Речь идет о сделках, при которых средства, вложенные инвестором в ИИ-компанию, в конечном итоге возвращаются к нему через заказы на продукцию или услуги. Около двух третей этого объема профинансировано долгом.

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Георгиева отметила, что эта сумма пока не слишком велика для глобальной финансовой системы, однако ее быстрый рост вызывает обеспокоенность. Она также сказала, что рыночные оценки компаний, связанных с искусственным интеллектом, могут отражать ожидания, опережающие уже доказанные возможности технологии.

Риск коррекции на рынках

В октябре МВФ повысил прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 3,1%, отметив важную роль инвестиций в ИИ для торговли и капиталовложений. Фонд также оценивал, что искусственный интеллект затронет около 40% мировой рабочей силы.

В то же время МВФ ранее предупреждал, что краткосрочное разочарование результатами развития ИИ может вызвать неупорядоченную коррекцию стоимости активов. По негативному сценарию фонда американские акции могут потерять 20% в 2026 году, а мировой объем производства к 2028 году может быть на 1,1% ниже базового прогноза. Георгиева назвала текущие рыночные колебания упорядоченными, но призвала сохранять бдительность.

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