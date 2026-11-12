Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что подписал более 100 предписаний MICAS, связанных с массовыми протестами. Эти индивидуальные меры административного контроля и надзора могут ограничивать передвижение людей и запрещать им посещать демонстрации без предварительного разрешения судьи. Об этом сообщает France 24.

По данным издания, после беспорядков и мародерства 17 октября французские власти начали запрещать нескольким десяткам людей участвовать в последующих акциях. Среди них были студенты, профсоюзные деятели, ультралевые и экологические активисты. У большинства не было судимостей, и ранее они не фигурировали в расследованиях по терроризму.

Выступая перед депутатами 3 ноября, Нуньес сказал, что ограничения касались людей из «верхней части спектра» угроз. Как отмечает France 24, министр имел в виду лиц, находившихся в поле зрения французских контртеррористических служб.

Полномочия после атак 2015 года

MICAS является наследием режима чрезвычайного положения, введенного после террористических атак в Париже в ноябре 2015 года. Часть таких полномочий была закреплена законом о борьбе с терроризмом два года спустя. Министерство внутренних дел может применять их, если имеет серьезные основания полагать, что человек представляет серьезную угрозу безопасности и имеет связи с терроризмом.

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Лица, в отношении которых выдано предписание, обязаны регулярно являться в полицию — еженедельно, ежедневно или даже дважды в день. Нарушение ограничений может повлечь до трех лет лишения свободы и штраф до 45 тысяч евро. Решение основывается на разведывательных данных и может быть обжаловано в суде уже после введения ограничений.

Критика правозащитников и позиция МВД

Адвокаты, профсоюзы и правозащитные организации назвали применение MICAS против участников протестов злоупотреблением антитеррористическим законодательством. Адвокат Жан-Батист Суфрон заявил, что, по его мнению, ограничения направлены не против участников беспорядков, а против политических активистов с целью ослабить протестное движение.

Министерство внутренних дел обосновывало предписания «повстанческим» характером протестов. Ведомство ссылалось, в частности, на пожар в мэрии Лиможа 17 октября и интернет-призывы атаковать символы капитализма и государства. На слушании в Париже независимая докладчица суда не поддержала такую трактовку: по информации журналиста Mediapart, она отметила, что не всякое политическое насилие или насилие против государства носит террористический характер.

Газета Le Canard enchaîné со ссылкой на источники сообщила, что лишь немногие люди, которых затронули предписания, действительно находились под наблюдением контртеррористических служб. Издание также утверждает, что после общественной критики правительство решило приостановить применение MICAS против протестующих.

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