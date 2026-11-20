Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози заявил, что электронные письма с угрозами взрывов, поступившие тысячам школ страны, не создавали реальной опасности для учащихся и сотрудников. По его словам, целью таких сообщений была дестабилизация государственных институтов и подрыв их репутации, сообщает Anadolu Agency.

Тысячи писем и эвакуации

Выступая в Палате депутатов, Пьянтедози сказал, что с начала рассылки угроз 11 ноября реальной опасности для школьников или персонала не было. В то же время он призвал не недооценивать эти инциденты, отметив, что пока рано называть конкретных враждебных субъектов или скоординированные группы, которые могут быть причастны к рассылке.

11 ноября угрожающие письма получили более 6 тысяч образовательных учреждений, что привело к 2 455 эвакуациям. На следующий день аналогичные сообщения поступили в 3 778 учреждений, а эвакуации были проведены в 77 случаях.

16 ноября электронные письма получили почти 7,5 тысячи образовательных учреждений, однако сообщалось лишь об одной эвакуации. По словам министра, по сравнению с 11 ноября число эвакуаций сократилось более чем на 99,9%.

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Кибератаки на торговлю

Пьянтедози также отверг сообщения о краже данных из Итальянского следственного управления по борьбе с мафией. По его словам, конфиденциальная или следственная информация не была скомпрометирована.

Отдельно министр сообщил об организованной кибератаке на системы охлаждения, используемые при распределении продуктов питания. Она затронула несколько десятков магазинов в Италии, где программное обеспечение для защиты продукции оказалось недостаточным. Власти рассматривают шаги по повышению устойчивости критической инфраструктуры, в том числе в сфере здравоохранения.

Пьянтедози подчеркнул необходимость скоординированного европейского ответа, поскольку трансграничные угрозы, по его словам, невозможно эффективно преодолевать действиями отдельных государств.

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