В Чехии министр иностранных дел Петр Мацинка, представляющий партию Motorists, извинился за спорные высказывания о женском хоккее. Чиновник признал, что его комментарии были крайне неуместными.

Что сказал министр

В течение выходных Мацинка заявил, что хоккей является мужским видом спорта. Во время обсуждения возможного участия российских спортсменок в январском чемпионате мира среди девушек до 18 лет в Остраве он также охарактеризовал российских хоккеисток как мужеподобных женщин.

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Реакция хоккеисток и хоккеистов

Как сообщает Radio Prague International, слова главы МИД вызвали широкую критику со стороны чешских хоккеисток и хоккеистов.

Мацинка сообщил, что лично позвонил генеральному менеджеру женской национальной сборной Чехии по хоккею, чтобы попросить прощения. По его словам, он глубоко сожалеет о влиянии своих высказываний на женский хоккей в Чехии.

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