Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка попросил коллег из стран Европейского союза не выдавать визы российским хоккеистам, которые хотят выступать на международных турнирах. Об этом он сказал Чешскому радио, сообщает Radio Prague International.

Позиция министра

По словам Мацинки, министры иностранных дел стран ЕС поддержали его позицию и согласились не выдавать визы, которые позволили бы российским игрокам приехать на турнир, в том числе через другие страны Европейского союза.

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В январе Чехия будет принимать чемпионат мира по хоккею среди женских сборных до 18 лет. Именно на этот турнир, по сообщению издания, российские игроки могли бы пытаться попасть через другие государства ЕС.

Возможное возвращение сборной

После решения Спортивного арбитражного суда Россия может вернуться к чемпионатам мира. В то же время Чешская хоккейная ассоциация и несколько других стран отказываются играть против российской национальной сборной.

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