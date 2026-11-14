Глава МИД Южной Кореи Чо Хён заявил, что стране не следует безосновательно бояться усиления Китая или недооценивать его возможности и потенциал. Он призвал Сеул развивать сотрудничество, которое приносило бы пользу обеим странам.

Как сообщает Channel NewsAsia, Чо Хён сделал это заявление 14 ноября после переговоров и ужина с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине. Это была первая встреча глав дипломатических ведомств примерно за три месяца.

Переговоры в Пекине

Министры обсудили двусторонние отношения, вопросы Корейского полуострова и пути обеспечения ощутимой пользы для жителей обеих стран. Чо Хён отметил, что Южная Корея может развивать взаимовыгодное сотрудничество, опираясь на самостоятельность и творческий потенциал своих граждан и компаний.

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По его словам, Сеул будет стремиться использовать предстоящий визит президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в Китай для развития двусторонних связей и расширения горизонтального и взаимовыгодного сотрудничества в сферах, где страны имеют взаимодополняющие преимущества.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне

Встреча министров состоялась накануне саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, запланированного на 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Ли Чжэ Мён должен принять участие в саммите, а также в ужине, который, по данным Сеула, проведут председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга.

Администрация Ли Чжэ Мёна пытается улучшить отношения с Китаем, который является крупнейшим торговым партнёром Южной Кореи, одновременно сохраняя союз в сфере безопасности с США. Ван И заявил, что Пекин стремится расширить сотрудничество с Южной Кореей в традиционных отраслях и новых секторах, в частности в сфере искусственного интеллекта и биомедицины.

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