Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён во время переговоров с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Париже, Франция, заявил, что взаимное уважение, доверие и добросовестное выполнение двусторонних договоренностей являются базовыми предпосылками для развития отношений между странами. Встреча состоялась на полях совещания министров иностранных дел G7, сообщает Korea Herald.

Переговоры после дипломатической напряженности

Это были первые личные переговоры министров после возникновения дипломатической напряженности из-за обнародования Киевом информации о передаче Южной Корее двух северокорейских военнопленных. По данным южнокорейского МИД, Чо выразил надежду на урегулирование нерешенных вопросов между государствами.

Издание отмечает, что слова Чо, вероятно, касались позиции Сеула о том, что Украина нарушила договоренность о неразглашении передачи военнопленных. Южная Корея потребовала извинений и шагов, которые сделали бы невозможным повторение такой ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о передаче пленных в выступлении на Генеральной ассамблее ООН в сентябре.

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Помощь Украине и региональные вопросы

Сибига, по сообщению южнокорейского внешнеполитического ведомства, призвал к совместным дипломатическим усилиям для стабильного поддержания и развития двусторонних отношений. Он также поблагодарил Сеул за готовность поддерживать Украину.

Чо заявил, что Южная Корея сохраняет базовую позицию по предоставлению помощи Украине и продолжит рассматривать способы гуманитарной поддержки и содействия восстановлению страны. Стороны также обменялись мнениями о ситуации на Корейском полуострове и других региональных вопросах.

В прошлом месяце Сеул отозвал своего посла из Украины и сократил примерно наполовину штат посольства, выразив протест против действий Киева по делу о военнопленных.

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