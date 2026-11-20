В Черногории министр иностранных дел Эрвин Ибрагимович заявил, что страна не уступит Хорватии ни одну часть своей территории в обмен на прогресс во вступлении в Европейский Союз. Он подчеркнул, что Подгорица готова урегулировать нерешенные двусторонние вопросы путем диалога, но не под давлением и не посредством поспешных решений, сообщает Anadolu Agency.

Предложение возобновить переговоры

Ибрагимович подтвердил, что Черногория направила Хорватии дипломатическую ноту с предложением возобновить переговоры о сухопутной и морской границах и сейчас ожидает ответа Загреба. По его словам, в ходе консультаций следует учитывать исторические документы и карты.

Министр также заявил, что Черногория согласится на решение международного суда или арбитражного органа, если переговоры не дадут результата. Он отметил, что в дипломатической ноте не поднимался вопрос Которского залива. Часть спора касается полуострова Превлака у входа в залив и морского разграничения в Адриатическом море.

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Возражения Хорватии на пути к ЕС

В четверг Хорватия не поддержала временное закрытие переговорной главы ЕС №15, посвященной энергетике. Ранее Загреб также высказывал возражения по поводу главы №14 о транспорте и главы №31 о внешней политике, политике безопасности и обороны.

Хорватская сторона возражает против документов о морской границе, которые, по ее мнению, противоречат временному соглашению о границе 2002 года. Загреб настаивает на признании бывшей республиканской сухопутной границы с последующими отдельными переговорами о морском разграничении, тогда как Подгорица выступает за одновременное обсуждение обоих вопросов.

Среди других неурегулированных тем — принадлежность учебного корабля ВМС Jadran, компенсации бывшим заключенным центра содержания в Морине и поиск людей, пропавших без вести во время войн 1990-х годов. Черногория временно закрыла 25 из 33 переговорных глав с ЕС и планирует завершить переговоры до конца 2026 года, рассчитывая на вступление в блок в 2028 году.

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