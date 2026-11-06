На Кипре министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в пятницу встретился с лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом. Встреча состоялась за несколько дней до трехсторонней встречи с участием президента Кипра Никоса Христодулидиса и посланницы ООН Марии Анхелы Ольгин, сообщает Cyprus Mail.

Реакция властей Кипра

Глава пресс-службы президента Кипра Виктор Пападопулос назвал визит Фидана незаконным и заслуживающим осуждения. В эфире радио CyBC он заявил, что присутствие турецкого министра свидетельствует о принятии ключевых решений по кипрской проблеме в Анкаре.

По словам Пападопулоса, усилия ООН по урегулированию достигли критической точки. Следующим этапом может стать расширенная встреча с участием Греции, Турции, Великобритании и Европейского союза, на которой должны определить, возобновятся ли переговоры.

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Предложения по мерам доверия

Пападопулос также сказал, что 19 предложений Христодулидиса могут помочь выйти из тупика в вопросах методологии, содержания переговоров и мер укрепления доверия.

Турецкие СМИ сообщили, что Ольгин установила для обеих сторон срок до пятницы для ответа по таким мерам. Среди них — открытие четырех новых пунктов пересечения и масштабное разминирование. Христодулидис заявил, что посланница ООН сообщила ему о возможности конкретных объявлений в течение выходных.

Местные СМИ также сообщали, что переданные через посла сигналы Анкары для Ольгин могут свидетельствовать о готовности Турции поддержать продвижение этих мер. В качестве альтернативы пункту пропуска в Коккине обсуждается новый переход возле деревни Кампос в районе Лефка, однако общины Тиллирии и Полиса Хрисохуса заявили, что не согласятся на замену Коккины.

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