Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что Багдад располагает доказательствами использования территории страны внешними силами для нападений на соседние государства. Иракские власти расследуют атаки на страны Персидского залива, совершенные с территории Ирака, сообщает Al Jazeera.

Переговоры с Саудовской Аравией

По словам Хусейна, Багдад стремится урегулировать разногласия с Саудовской Аравией путем диалога. Саудовская Аравия обвиняла связанные с Ираном группировки, действующие в Ираке, в атаках на ее нефтяную инфраструктуру.

В сентябре Багдад подтвердил, что атаки беспилотников на нефтепровод Восток—Запад в Саудовской Аравии были совершены с иракской территории.

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Оружие группировок и границы с Ираном

Глава иракской дипломатии также сообщил о переговорах со связанными с Ираном вооруженными группировками по поводу передачи их оружия под контроль государства. Он подчеркнул, что этот процесс должен происходить посредством диалога, а не силовыми методами. По его словам, Багдад контактирует с Тегераном по вопросу вооружений, которыми располагают иракские группировки.

Хусейн заявил, что Вашингтон официально просил закрыть все пограничные переходы Ирака с Ираном, кроме двух. Он добавил, что Ирак приветствует дружественные и союзнические отношения с Тегераном, однако не принимает вмешательства в свои внутренние дела.

Экспорт нефти и борьба с ИГИЛ

Министр сообщил, что из-за прекращения экспорта нефти через Ормузский пролив Ирак потерял около 60 млрд долларов. По его словам, поставки возобновили после достижения договоренностей с Вашингтоном и Тегераном. Ирак, Сирия, Иордания и Турция также создали комитет для противодействия присутствию группировки «Исламское государство» в Сирии.

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