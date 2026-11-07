Глава МИД Ирака заявил об атаках на соседей с территории страны — Al Jazeera
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что Багдад располагает доказательствами использования территории страны внешними силами для нападений на соседние государства. Иракские власти расследуют атаки на страны Персидского залива, совершенные с территории Ирака, сообщает Al Jazeera.
Переговоры с Саудовской Аравией
По словам Хусейна, Багдад стремится урегулировать разногласия с Саудовской Аравией путем диалога. Саудовская Аравия обвиняла связанные с Ираном группировки, действующие в Ираке, в атаках на ее нефтяную инфраструктуру.
В сентябре Багдад подтвердил, что атаки беспилотников на нефтепровод Восток—Запад в Саудовской Аравии были совершены с иракской территории.
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Оружие группировок и границы с Ираном
Глава иракской дипломатии также сообщил о переговорах со связанными с Ираном вооруженными группировками по поводу передачи их оружия под контроль государства. Он подчеркнул, что этот процесс должен происходить посредством диалога, а не силовыми методами. По его словам, Багдад контактирует с Тегераном по вопросу вооружений, которыми располагают иракские группировки.
Хусейн заявил, что Вашингтон официально просил закрыть все пограничные переходы Ирака с Ираном, кроме двух. Он добавил, что Ирак приветствует дружественные и союзнические отношения с Тегераном, однако не принимает вмешательства в свои внутренние дела.
Экспорт нефти и борьба с ИГИЛ
Министр сообщил, что из-за прекращения экспорта нефти через Ормузский пролив Ирак потерял около 60 млрд долларов. По его словам, поставки возобновили после достижения договоренностей с Вашингтоном и Тегераном. Ирак, Сирия, Иордания и Турция также создали комитет для противодействия присутствию группировки «Исламское государство» в Сирии.