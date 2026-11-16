Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Маскат, столицу Омана, для переговоров с оманским коллегой Бадром бин Хамадом аль-Бусаиди. Ожидается, что дипломаты проведут встречу и обсуждения.

Визит после поездки в Пакистан

В Маскат Арагчи прибыл из Исламабада, где участвовал в заседании Организации экономического сотрудничества. Иранские государственные СМИ опубликовали видео и фотографии его прибытия, сообщает Anadolu Agency.

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Дипломатические усилия

По данным агентства, визит проходит на фоне попыток восстановить взаимопонимание между Ираном и США, достигнутое при посредничестве Пакистана после военного конфликта, начавшегося с ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля.

Исламабадский меморандум из 14 пунктов, согласованный в июне, определял рамки деэскалации. Он предусматривал договорённости о морской безопасности в Ормузском проливе, смягчении санкций и прекращении боевых действий. В то же время разногласия по поводу выполнения договорённостей и возобновление военных столкновений помешали достижению долгосрочного урегулирования. Судоходство через Ормузский пролив по-прежнему сталкивается с ограничениями.

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