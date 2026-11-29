Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи призвал Ирак не допустить использования его территории и воздушного пространства третьими сторонами для атак против Ирана. Об этом он заявил во время встречи с иракским представителем Касимом аль-Абуди, сообщает Anadolu Agency.

Заявления сторон

Арагчи обвинил США, Израиль и их прокси-силы в якобы использовании территории и воздушного пространства региональных государств, в том числе Ирака, для подготовки и проведения военных атак и незаконных операций против Ирана. По его словам, предотвращение использования территории одной страны для нападений на другую является обязанностью по международному праву.

Со своей стороны аль-Абуди заявил, что Багдад не позволит использовать иракскую территорию или воздушное пространство в качестве плацдарма для угроз безопасности и стабильности соседних стран или других государств региона. Об этом говорится в заявлении иракского органа по вопросам национальной безопасности.

Безопасность границы и контрабанда нефти

Делегации двух стран также обсудили безопасность границы, неофициальные переходы вне контроля федеральных властей Ирака и иранские оппозиционные группы, базирующиеся в Ираке. Подробности обсуждения этих групп в заявлении не приводятся.

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Стороны также рассмотрели планы премьер-министра Ирака Али аль-Заиди развернуть силы для охраны границы. Их подготовили после расследования контрабанды нефти, связанной с государственной компанией North Oil Company.

В отчете о расследовании говорилось о маршрутах из провинций Киркук и Сулеймания через Иран в Афганистан и попытках выдать иранские нефтепродукты за иракские. Аль-Заиди приказал отстранить восьмерых должностных лиц силовых и административных структур, а иракские суды назначили тюремные сроки людям, осужденным за контрабанду нефти, в том числе чиновникам.

Переговоры с США

В заявлении также отмечается, что Иран выразил готовность завершить войну с США, если Вашингтон примет условия Тегерана. США заявляли, что любое дипломатическое урегулирование должно не допустить получения Ираном ядерного оружия или установления им контроля над Ормузским проливом, а также угрожали возобновить войну. Тегеран настаивает, что его ядерная программа носит мирный характер и страна не стремится получить ядерное оружие.

В материале Anadolu отмечается, что США и Израиль 28 февраля начали войну против Ирана, после чего Иран нанес удары по Израилю и американским военным объектам в арабских странах. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании и начали переговоры, однако в июле боевые действия возобновились из-за разногласий относительно свободы и безопасности судоходства в Ормузском проливе.

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