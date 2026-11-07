Министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни заявил, что его персональные данные распространяются в даркнете уже несколько дней. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони возложила ответственность за это на пророссийских хакеров, сообщает Al Jazeera.

Угрозы семье министра

Таяни сообщил в социальной сети X, что киберпреступники не только публикуют его личные сведения, но и пытаются получить дополнительную информацию. По словам министра, злоумышленники также нацелились на членов его семьи и готовы платить за детали о нем и его близких.

Глава итальянского МИД заявил, что не позволит себя запугать. Он предположил, что причиной таких действий могла стать позиция Италии по Украине — поддержка свободы суверенного государства, его демократии и независимости.

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Реакция правительства

Мелони выразила солидарность с Таяни после сообщений о деятельности пророссийских хакеров и публикации персональных данных в даркнете. Она назвала попытки продавать конфиденциальную информацию о правительственных чиновниках серьезной проблемой, на которую необходимо реагировать с максимальной решительностью.

Министр не уточнил, какие именно данные стали доступными. Он отметил, что киберугроза продолжается, а Министерство иностранных дел Италии серьезно относится к ситуации и координирует ответ с союзными странами. Таяни также предположил, что эти действия могут быть реакцией на усиление цифровой защиты его ведомства.

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