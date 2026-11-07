Глава МИД Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани во время выступления в Oxford Union предложил концепцию Thriving States для небольших государств, которые превратили свой размер в преимущество. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Концепция Thriving States

К таким государствам министр отнес гибкие, стабильные, состоятельные и надежные страны, которые, по его словам, стали заметными участниками глобального мира и благосостояния. Он предложил называть их Thriving States, что можно перевести как процветающие государства.

По словам Аль Тани, эти страны могут играть значительную роль в обеспечении международного мира не благодаря отдельным инициативам, а через коллективный, структурированный и последовательный подход. Он также заявил, что малые государства все чаще первыми страдают от конфликтов, к которым не имеют отношения.

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Министр отметил, что такие страны не могут самостоятельно решить все глобальные проблемы или заменить крупные государства. В то же время, по его мнению, объединение их опыта, экономических возможностей и дипломатических связей может помочь создать и поддерживать систему мира и стабильности.

Контакты по деэскалации

Аль Тани также прокомментировал посреднические усилия по поиску решения в войне между США и Ираном. По его словам, Доха работала с представителями администрации США, у которых есть искреннее намерение сдержать ситуацию и достичь деэскалации.

Глава МИД Катара заявил, что усилия по недопущению неконтролируемого развития ситуации продолжаются. Он связал это также с позицией отдельных представителей Тегерана. По его оценке, результаты выборов могут повлиять на будущую политику США, но не меняют намерений американской стороны. Дипломатическая активность сейчас меньше, чем несколько дней назад, однако контакты не прекращались, добавил он.

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