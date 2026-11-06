Министр иностранных дел ОАЭ и заместитель премьер-министра шейх Абдулла бин Заид провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Он подчеркнул необходимость продолжать дипломатические усилия для укрепления безопасности и стабильности в регионе, сообщает The National.

Призыв к деэскалации

Шейх Абдулла также подчеркнул важность деэскалации на фоне усиления обеспокоенности возможным возобновлением конфликта между США и Тегераном. По данным государственного агентства Wam, стороны обсудили общую ситуацию в регионе.

Ранее в тот же день Арагчи провел телефонные разговоры со своими коллегами из Турции и Кувейта Хаканом Фиданом и шейхом Джаррахом Джабером Аль-Ахмадом Аль-Сабахом. Они обсудили последние события в регионе.

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Заявления об инцидентах в проливе

Иран в четверг заявил, что по меньшей мере три танкера загорелись в Ормузском проливе. Иранские военно-морские силы утверждают, что суда подорвались на морских минах, когда следовали через районы, которые Тегеран называет запрещенными. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции также заявили о пожарах еще на двух танкерах предыдущим вечером.

В то же время независимых подтверждений этих заявлений было немного. Британская служба морских торговых операций сообщила, что в среду танкер к северу от Катара был поражен двумя объектами. Согласно сообщениям, речь шла о судне Velos Sapphire.

Позиция ОАЭ

Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш ранее заявил, что Эмираты не стремятся к новому раунду военного противостояния, однако готовятся к худшему сценарию и ищут мирное урегулирование конфликта между США и Ираном. Он также отметил, что ОАЭ и другие страны Персидского залива надеются на прорыв благодаря посредническим усилиям.

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