Глава МИД Южной Кореи Чо Хён в пятницу отправился в Китай на переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Стороны должны обсудить состояние двусторонних отношений, вопросы Корейского полуострова и перспективы возобновления диалога между США и Северной Кореей, сообщает Korea Herald.

Подготовка к саммиту APEC

Перед вылетом из международного аэропорта Кимпхо Чо заявил, что Сеул планирует обсудить с Пекином общее состояние двусторонних отношений, в частности вопросы, требующие координации в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. После переговоров Ван И должен устроить ужин для южнокорейского министра.

Визит Чо проходит перед запланированной поездкой президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна в китайский Шэньчжэнь на саммит APEC, который должен пройти со среды по четверг. Ожидается, что встреча министров поможет подготовить почву для возможных переговоров между Ли Чжэ Мёном и председателем КНР Си Цзиньпином.

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Контакты Вашингтона и Пхеньяна

Отдельной темой переговоров станет ситуация вокруг Северной Кореи, в частности возможность контактов между Вашингтоном и Пхеньяном. Ранее появлялись предположения о вероятной встрече президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во время азиатской поездки американского президента.

Чо отметил, что не ожидает активных действий Китая по приглашению Ким Чен Ына на саммит APEC, но добавил, что делать окончательные выводы пока рано. Представитель администрации президента Южной Кореи накануне заявил, что встреча Трампа и Ким Чен Ына на полях саммита маловероятна, при этом не исключил контактов до или после него.

Дипломаты также должны рассмотреть вопросы экономических и культурных обменов, сотрудничества и китайских сооружений в Жёлтом море. В МИД Китая заявили, что Пекин придаёт большое значение визиту Чо и готов работать с Сеулом над реализацией договорённостей лидеров двух стран.

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