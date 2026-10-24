В Турции министр иностранных дел Хакан Фидан заявил, что условия для окончательного воссоединения конкурирующих администраций на востоке и западе Ливии уже сложились. Он выразил надежду, что в ближайшее время по этому вопросу может быть сделано объявление, сообщает The Express Tribune.

Единое военное командование

По словам Фидана, обе стороны имеют собственные военные структуры. Их необходимо объединить под единым командованием национальной армии, сказал министр журналистам. Он назвал это необходимым для устойчивого воссоединения востока и запада страны.

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Отношения Анкары с востоком Ливии

Турция поддерживала признанное ООН правительство в Триполи, однако в последние годы ее отношения с властями восточной Ливии существенно потеплели.

Во вторник парламент, базирующийся на востоке Ливии, одобрил соглашение с Турцией о разграничении морских зон. Фидан заявил, что теперь условия для постоянного закрепления воссоединения востока и запада созрели.

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