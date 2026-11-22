Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль блокирует ввоз в Газу металлических контейнеров с гуманитарной помощью и ограничивает поставки цемента, железа и стали. По его словам, это осложняет положение перемещенных палестинцев, которые во время наводнений, штормов и холодов остаются в тканевых палатках.

Как сообщает Anadolu Agency, Фидан сказал в интервью турецкому телеканалу TGRT Haber, что Анкара намерена и далее поднимать вопрос гуманитарного кризиса в Газе на международных площадках. Он отметил, что другие региональные кризисы не должны отвлекать внимание от ситуации в палестинском анклаве.

Помощь и наводнения

По словам министра, продовольствие поступает в Газу, однако его недостаточно для неотложных потребностей населения. Он также указал, что недавние наводнения ухудшили гуманитарную ситуацию.

Фидан сообщил, что по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции, Турецкий Красный Полумесяц и дипломаты работали над отправкой контейнеров с помощью в Газу. По его утверждению, Израиль заблокировал металлические контейнеры, объяснив это возможностью использования металла ХАМАС для изготовления оружия.

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Управление ООН по координации гуманитарных вопросов на прошлой неделе сообщило, что подтопления затронули более 200 тысяч палестинцев. Всемирная организация здравоохранения предупредила, что 950 тысяч перемещенных лиц проживают в районах, подверженных наводнениям.

Заявления о Сирии и Израиле

Отдельно Фидан оценил стабилизацию в Сирии как постепенную, но местами медленную из-за масштабных физических и институциональных разрушений. Он подчеркнул важность отмены международных санкций и создания условий для возвращения беженцев.

Министр также заявил, что Израиль не заинтересован в появлении сильных соседей и стремится видеть соседние страны ослабленными и раздробленными. Это утверждение является позицией главы турецкой дипломатии.

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