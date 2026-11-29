Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг 1 декабря будет отвечать на вопросы комитетов Конгресса США в Вашингтоне относительно передовых чипов компании для искусственного интеллекта и их возможного перенаправления в Китай. Как сообщает Channel NewsAsia, это произойдет после восстановления Хуанга в должности главы американской компании через 11 дней после его отставки.

Закрытые и публичные слушания

Во вторник Хуанг должен давать пояснения за закрытыми дверями трем комитетам Палаты представителей США: по иностранным делам, разведке и специальному комитету по вопросам Китая. Все три комитета возглавляют республиканцы. На следующий день перед ними также должен выступить главный юрисконсульт Nvidia Тим Тетер.

В четверг Хуанг, по данным издания, должен принять участие в открытом слушании Банковского комитета Сената США. Председатели трех комитетов Палаты представителей заявили, что краткое внутреннее расследование Nvidia и восстановление ее руководителя не снимают вопросов относительно национальной безопасности.

Они хотят получить ответы о, по их словам, масштабном контрабандном перемещении продукции Nvidia, ее перенаправлении для нужд китайских военных и роли этих технологий в развитии возможностей Китая в сфере ИИ.

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Вопросы о поставках в Китай

В центре внимания конгрессменов — утверждения, что передовые чипы Nvidia могли переправляться в Китай через сингапурскую компанию Megaspeed. Компанию ранее возглавляла Элис Хуанг, которую американская разведка, по данным Channel NewsAsia, подозревает в сотрудничестве с Пекином.

Республиканцы в Конгрессе добиваются широкого расследования. В то же время издание сообщает, что администрация президента Дональда Трампа за кулисами способствовала возвращению Хуанга на должность. Трамп заявил, что не считает главу Nvidia угрозой безопасности.

Совет директоров Nvidia также сообщил, что получил заверения от высокопоставленных чиновников США и считает, что восстановление Хуанга не создает риска для безопасности. В то же время независимое расследование компании еще не завершилось. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что представители его партии будут расследовать возможные неправомерные действия администрации Трампа, руководства Nvidia и других лиц.

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