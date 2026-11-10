Министр обороны США Пит Хегсет распорядился провести масштабную реформу системы профессионального военного образования Министерства обороны США. Изменения должны отдать приоритет боеготовности, военному лидерству и навыкам ведения войны, сообщает Anadolu Agency.

Немедленные изменения для военных колледжей

Директива была издана после проверки, проведенной Рабочей группой старших военных колледжей. Она предусматривает немедленные изменения в старших военных колледжах и учреждениях военного образования промежуточного уровня.

В Пентагоне заявили, что реформа должна преодолеть десятилетия «академического дрейфа». Для этого ведомство планирует устранить идеологические факторы, которые считает отвлекающими от обучения, и усилить внимание к совместному ведению боевых действий различными видами войск, стратегическому принятию решений и соревновательным военным учениям.

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Оценка подготовки офицеров

По новым правилам образовательные программы будут оценивать по тому, готовят ли они офицеров к руководству и победе в будущих конфликтах. Во время выступления в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Хегсет сказал, что реформы должны укрепить военное образование, сосредоточенное на победе в войнах США и преданности каждого своей присяге верности Конституции.

«Гораздо большей задачей является создание образовательной архитектуры, способной формировать архитекторов победы — именно такими нам нужно, чтобы вы все были», — сказал он.

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