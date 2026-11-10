В США министр обороны Пит Хегсет заявил, что будет бороться против инициативы по его импичменту, назвав ее «фарсом» и политическим трюком. На пресс-конференции в Пентагоне он заявил, что действия конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси не являются ни надзором, ни подотчетностью.

Как сообщает ABC News, Палата представителей США должна рассмотреть на этой неделе резолюцию об импичменте, внесенную Мэсси, который покидает Конгресс. При этом точное время голосования неизвестно. Демократы заявили о поддержке документа. В настоящее время в Палате представителей насчитывается 214 демократов, 218 республиканцев и один независимый депутат, связанный с Республиканской партией.

Обвинения в резолюции

Резолюция содержит восемь пунктов обвинений в «тяжких преступлениях и проступках». Четыре из них касаются войны в Иране. В документе утверждается, что Хегсет начал войну без одобрения Конгресса, проигнорировал резолюцию о выводе американских сил, продолжил боевые действия после 60-дневного срока без обращения в Конгресс и не соблюдал законы, призванные минимизировать жертвы среди гражданского населения.

Другие пункты резолюции касаются ударов США по подозреваемым в наркоторговле на море, в результате которых, согласно документу, погибли не менее 243 человек; выговора и попыток понизить в должности сенатора-демократа Марка Келли; захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также ударов в Йемене без одобрения Конгресса.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Хегсет заявил, что все операции в Иране, Венесуэле и Йемене были законными и санкционированными главнокомандующим. Он также сравнил эту инициативу с двумя импичментами президента Дональда Трампа в 2019 и 2021 годах.

Позиция Трампа и процедура

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжит поддерживать Хегсета даже в случае его импичмента. После пресс-конференции он похвалил главу Пентагона в социальных сетях и резко раскритиковал Мэсси.

Согласно правилам Палаты представителей, голосование должно состояться в течение двух сессионных дней после внесения резолюции. Республиканское руководство палаты также может вынести на голосование предложение отложить рассмотрение документа или передать его в комитет. Для объявления импичмента достаточно простого большинства в Палате представителей, однако отстранение Хегсета от должности потребует поддержки двух третей присутствующих сенаторов.

Читай нас в