Министр обороны США Пит Хегсет формально передал Колумбии в Боготе военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules. Передача состоялась на фоне углубления оборонного партнерства Вашингтона с латиноамериканской страной, сообщает The Hill.

Встреча в Боготе

Во время визита в Колумбию Хегсет встретился с министром обороны страны Хорхе Морой и главой МИД Омаром Булой Эскобаром. Он отметил роль Колумбии в Коалиции стран Америки по противодействию картелям, к которой государство присоединилось в августе, а также ее обязательства противодействовать транснациональным организациям, которые называют наркотеррористическими.

В видео, опубликованном Пентагоном, глава американского оборонного ведомства назвал самолет демонстрацией приверженности Соединенных Штатов Колумбии. По его словам, C-130 является символом дополнительных возможностей и совместной борьбы с картелями, которые, как он заявил, угрожают обеим странам.

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Усиление военного сотрудничества

Пентагон стремится сотрудничать с участниками коалиции в проведении совместных военных операций против предполагаемых наркоторговцев и транснациональных наркокартелей. Министр иностранных дел Колумбии после встречи с Хегсетом призвал Конгресс страны одобрить активизацию военного сотрудничества с США в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Недавно американские и колумбийские военные также завершили масштабные учения Southern Vanguard. В них приняли участие примерно 350 американских военнослужащих и более 400 солдат колумбийской армии.

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