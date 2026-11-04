В Высоком суде Найроби генеральный инспектор полиции Кении Дуглас Канджа заявил, что танзанийский активист Тваха Салим Мваипая не находится под стражей кенийской полиции. Как сообщает Nation Kenya, Канджа сказал судье Александеру Мутети, что полиция не задерживала Мваипаю и не содержит его ни в одном полицейском участке страны.

Глава полиции также заявил, что не знает, находился ли Мваипая в Кении. Суд рассматривал вопрос о местонахождении гражданина Танзании, о предполагаемом похищении которого сообщалось 25 октября 2026 года.

Заявление полиции в суде

Судья спросил Канджу, известно ли полиции о возможном задержании Мваипаи в Камулу в Найроби и его вывозе в Танзанию. В ответ глава полиции сказал, что не располагает информацией, связывающей полицию с предполагаемым задержанием или вывозом танзанийца.

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По словам Канджи, родственники Мваипаи сообщили о его исчезновении в полицейский участок Камулу в округе Найроби. Правоохранители проводят расследование, чтобы установить его местонахождение. Канджа назвал расследования похищений сложными и требующими времени, но подчеркнул, что полиция серьезно относится к этому делу.

Данные о возможном вывозе

В суде также прозвучало, что Мваипая просил убежища в Кении. В то же время Канджа и его адвокаты заявили, что им не известно о пребывании активиста в стране или о его возможном вывозе в Танзанию.

Канджа добавил, что обращался в ряд государственных органов, в том числе в иммиграционную службу, однако не получил подтверждения того, что Мваипаю вывезли из Кении. Он также опроверг обвинения в причастности полицейских к трансграничным похищениям.

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