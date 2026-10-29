В Южной Корее глава Национальной разведывательной службы Ли Чон Сок заявил, что двух северокорейских рыбаков, которых в 2019 году принудительно вернули в КНДР, следовало репатриировать. Его слова прозвучали во время закрытой парламентской проверки работы разведывательного ведомства.

Как сообщает Korea Herald, Ли назвал это своим личным мнением. Отвечая на вопрос, было ли правильным возвращать мужчин, несмотря на заявленное ими желание перейти в Южную Корею, он сказал, что «было правильно отправить их обратно».

Задержание и репатриация

Южнокорейские власти задержали двух мужчин в возрасте около 20 лет 2 ноября 2019 года возле Северной разграничительной линии в Восточном море. Через пять дней администрация президента Мун Чжэ Ина передала их властям КНДР через деревню перемирия Пханмунджом.

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Тогдашняя администрация заявила, что пришла к выводу о признании мужчинами убийства 16 членов экипажа судна для ловли кальмаров. Власти также утверждали, что они не имеют права на защиту по закону о северокорейских перебежчиках из-за обвинений в тяжких неполитических преступлениях. Их намерение перейти в Южную Корею тогда признали недостоверным, а возможное переселение — риском для общественной безопасности.

Судебное решение

Решение о передаче рыбаков вызвало критику, в частности после публикации в 2022 году видео, на котором один из мужчин сопротивлялся во время передачи северокорейским властям. Критики настаивали, что их следовало расследовать и судить в Южной Корее.

Ранее в октябре Высокий суд Сеула оставил в силе обвинительные приговоры бывшему советнику по национальной безопасности Чон Ый Ёну, экс-главе разведки Со Хуну и бывшему министру объединения Ким Ён Чхолю за их роль в репатриации. Суд также оправдал бывшего руководителя администрации президента Но Ён Мина и постановил, что решение о возвращении мужчин нарушило их основные права.

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