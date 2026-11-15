Глава израильской службы безопасности Шин Бет Давид Зини посетил Беэр-Шеву на юге Израиля и провел рабочую встречу с мэром города Рувиком Даниловичем. Стороны обсудили угрозы безопасности в регионе Негев и меры противодействия им, сообщает Jerusalem Post.

Оценка угроз в Негеве

Во время визита Зини рассказал о работе Шин Бет в регионе и плане противодействия угрозам. Он также отметил деятельность Армии обороны Израиля и спецслужбы.

Глава Шин Бет упомянул предупреждение, которое месяцем ранее сделал для кабинета безопасности. Оно касалось попыток создавать в бедуинских общинах Негева военную инфраструктуру и вооруженные группировки с признаками батальонов. Зини заявил, что в отдельных бедуинских поселениях имеется военная инфраструктура, а спецслужба противодействует попыткам сформировать такие группировки. Он назвал это очень тревожным явлением.

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Заявления о ячейке в Сегев-Шаломе

Через несколько дней после этого заявления Шин Бет сообщила о выявлении ячейки в бедуинском городе Сегев-Шалом недалеко от Беэр-Шевы. В спецслужбе утверждали, что группа была организована по образцу палестинских «батальонов» на Западном берегу Иордана и якобы планировала нападения, в частности стрельбу по местному полицейскому участку и центральному автовокзалу Беэр-Шевы.

Издание отмечает, что в последние годы в Израиле увеличилось число случаев контрабанды оружия и боеприпасов через границы, а также краж вооружения Армии обороны Израиля. Случаи стрельбы в городах Негева и бедуинских общинах также влияют на ощущение безопасности местных жителей.

Данилович проинформировал Зини о развитии Беэр-Шевы, в частности о приеме армейских подразделений, перемещающихся на юг, создании рабочих мест, удержании молодежи в городе и интеграции новых иммигрантов. Мэр также рассказал об инвестициях города в безопасность, сотрудничестве с полицией и необходимости реагировать на региональные угрозы.

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