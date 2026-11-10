В Китае глава Tesla и SpaceX Илон Маск и генеральный директор Mastercard Майкл Мибах, как ожидается, присоединятся к делегации президента США Дональда Трампа на саммите APEC на следующей неделе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Руководители в делегации

Маск возглавляет Tesla и SpaceX, а Мибах — Mastercard. По данным издания, они должны войти в делегацию Трампа, которая отправится в Китай на саммит APEC.

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SCMP также пишет, что генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг вел переговоры об участии в поездке. По информации издания, Маск, Мибах и Хуанг были среди руководителей, которых Трамп планировал привлечь к делегации.

Участие Хуанга под вопросом

В подзаголовке статьи SCMP отмечается, что сомнения относительно участия Хуанга возникли на фоне спора, затронувшего Nvidia и более широкую технологическую отрасль, а также расследования иностранной разведки. Пекин назвал соответствующее утверждение необоснованным.

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