Глава Центрального командования США адмирал Брэд Купер 17 ноября прибыл в Тель-Авив в Израиле, где встретился с начальником Генерального штаба Израиля Эялем Замиром и другими военными должностными лицами. Об этом со ссылкой на израильский телеканал Channel 12 сообщает Anadolu Agency.

Военная координация

Channel 12 назвал поездку Купера частью его регулярных визитов, направленных на укрепление безопасности и военной координации между США и Израилем. По данным телеканала, визит также может способствовать усилению координации перед возможным развитием событий. О прибытии американского адмирала также сообщила газета Yedioth Ahronoth.

Визит Купера состоялся после поездки командующего Пятым флотом США Курта Реншоу, которая завершилась в пятницу после переговоров с израильскими должностными лицами по вопросам военно-морских операций и сотрудничества. Израильские военные заявили, что Реншоу встретился с командующим ВМС Израиля Эялем Харелем и другими высокопоставленными представителями флота.

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Сообщения о готовности

По данным израильской армии, на переговорах обсуждалась «военно-морская деятельность в ходе боевых действий на различных аренах», без уточнения конкретных операций или мест.

Оба визита происходят на фоне сообщений израильских СМИ о подготовке США к возможному возобновлению операций против Ирана. Общественный вещатель KAN со ссылкой на неназванные источники сообщил, что исполняющий обязанности премьер-министра Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац оставили в силе инструкции для военных быть в готовности на случай возможной атаки на Иран.

По словам источников KAN, Замир не возражает против израильской атаки, но подчеркивает необходимость тщательно выбрать время и согласовать действия с Вашингтоном. Напряженность сохраняется после войны, начавшейся 28 февраля, последующих обменов ударами и приостановленных переговоров о свободе судоходства через Ормузский пролив.

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