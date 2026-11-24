Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус прибыл на Кубу с трёхдневным визитом на фоне экономических трудностей, нехватки медицинских товаров в больницах и длительных перебоев с электроснабжением. В понедельник вместе с министром здравоохранения Кубы Хосе Анхелем Порталем Мирандой он осмотрел погружённое во тьму учреждение детской кардиологии, сообщает The Independent.

Визит главы ВОЗ

Гебрейесус прибыл на остров в воскресенье по приглашению кубинских органов здравоохранения. Порталь Миранда назвал поездку возможностью для главы ВОЗ увидеть реальное состояние системы здравоохранения и её неотложные проблемы.

По данным государственной газеты Granma, гендиректор ВОЗ заявил, что стремится лучше понять вызовы, с которыми сталкивается Куба, и готов мобилизовать международное сообщество для поддержки страны. Программа визита предусматривает посещение биотехнологических и медицинских учреждений, встречи с высокопоставленными чиновниками и пресс-конференцию. Это вторая официальная поездка Гебрейесуса на Кубу в качестве генерального директора ВОЗ.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Нехватка медицинских материалов

Больницы страны, по информации издания, работают без базовых медицинских материалов, включая вакцины, марлю, анестетики и шприцы. Медучреждения также не могут приобрести запчасти для ремонта важного диагностического оборудования, в том числе компьютерных томографов и аппаратов для гемодиализа.

Представитель Панамериканской организации здравоохранения и ВОЗ на Кубе Марио Крус Пеньяте назвал ухудшение ситуации поразительным. По его словам, ранее Куба имела показатели здравоохранения, сопоставимые с показателями обеспеченных стран: низкую смертность, высокую продолжительность жизни, широкий доступ к дородовой помощи и высокий уровень вакцинации.

В июньском правительственном докладе отмечается, что выживаемость детей с онкологическими заболеваниями снизилась с 85% до 65% по сравнению с периодом до начала энергетической блокады в январе. Издание также пишет, что, по мнению наблюдателей, санкции США против энергетического сектора усилили дефицит топлива.

Читай нас в