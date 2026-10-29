Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан бин Абдулла принял телефонный звонок от министра иностранных дел и по делам эмигрантов Йемена доктора Афрах Аль-Зуба. В ходе разговора стороны обсудили двусторонние отношения и последние события в Йемене. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Атаки на гражданских

По данным издания, собеседники обсудили дальнейшие атаки хуситов на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры. Asharq Al-Awsat характеризует хуситов как террористическую группировку.

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Поддержка правительства Йемена

Министры также рассмотрели усилия по поддержке йеменского правительства в выполнении им своих обязанностей. Как отмечает издание, эти усилия направлены на укрепление безопасности и стабильности, а также облегчение страданий йеменского народа.

Конкретные меры поддержки йеменского правительства или результаты телефонного разговора в публикации не приводятся.

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