В Брюсселе, Бельгия, главу дипломатии ЕС Каю Каллас не включили в команду, которая будет представлять Европу на переговорах между Украиной и россией. В то же время она пытается определить свою роль в процессе и участвует в подготовке переговорного мандата, сообщает Politico.

Команда советников по нацбезопасности

На прошлой неделе президент Европейского совета Антониу Кошта объявил в Дублине состав команды после нескольких недель дискуссий о том, кто должен возглавить переговоры при посредничестве США. В нее вошли советники по национальной безопасности Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также представители Европейской комиссии и Совета ЕС.

Каллас заявила журналистам, что договоры ЕС определяют ее как главную должностную представительницу блока в сфере внешней политики и безопасности. Она также сказала, что готова вести переговоры.

Министры стремятся к большему участию

Министры иностранных дел Испании и Литвы раскритиковали подход к формированию переговорной группы. Глава МИД Литвы Кястутис Будрис подчеркнул, что Европе нужны единый голос, четкий мандат и процедуры согласования общей позиции.

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По словам Каллас, во время встречи глав МИД представители многих государств-членов ЕС и министры заявили, что не хотят лишь получать информацию о переговорах, а стремятся непосредственно участвовать в них. Она сообщила, что вместе с министрами уже подготовила перечень максимальных требований — уступок, которых ЕС ожидает от Российской Федерации, государства-агрессора, до продолжения переговоров.

Подготовка мандата

Европейские министры должны в ближайшие недели доработать эти требования и подготовить мандат для переговорной команды к следующему раунду в Абу-Даби, сообщил изданию чиновник ЕС. В то же время другие чиновники считают, что эту работу могут передать послам государств Евросоюза.

Некоторые дипломаты объяснили отсутствие Каллас в команде тем, что переговоры проходят на уровне советников по национальной безопасности, которые напрямую подотчетны лидерам государств. Они также обратили внимание, что в последних раундах не участвовали госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД россии Сергей Лавров. Американские посланники на прошлой неделе заявляли, что россия готова допустить европейцев к мирным переговорам, но Кремль сообщил, что такой договоренности достигнуто не было.

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