Глобальный анализ распространения диких пчёл на островах выявил 4 128 местных видов на 305 островах. Из них 1 742 вида встречаются исключительно на островах, что составляет около 8% всех примерно 21 тысячи описанных в мире видов пчёл. Об этом сообщает Nature.

Пятая часть видов пчёл встречается на островах

Исследователи собрали 11 065 уникальных сочетаний «остров — местный вид пчёл». Согласно их данным, около 20% всех описанных видов пчёл встречаются на островах, а 42% зафиксированных там видов ограничены только такими территориями. Острова составляют примерно 5–6% мировой площади суши, однако их вклад в глобальное разнообразие пчёл больше.

Наибольшее общее видовое богатство пчёл обнаружили на островах Западной Палеарктики. В то же время наибольшее число эндемичных видов, то есть известных только с островов соответствующего региона, зафиксировали на островах Индомалайской области — 466 видов — и Австралазии — 443 вида.

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Сицилия, Мадагаскар и Гавайи

Наибольшее число местных видов среди отдельных островов имеет Сицилия — 636. Кипр с 384 видами стал самым богатым по этому показателю океаническим островом. На островах средиземноморского типа видовое богатство было высоким, хотя уровень эндемизма там часто ниже из-за меньшей изоляции.

На тропических островах общее число видов было более умеренным, однако доля эндемиков — значительно выше. На Новой Гвинее зафиксировали 284 вида, из которых 210, или 73%, являются эндемичными. На Мадагаскаре из 226 видов 201, или 89%, являются эндемичными. Все 65 местных видов диких пчёл Гавайских островов относятся к одной линии Hylaeus (Nesoprosopis) и являются эндемиками архипелага.

Интродуцированные пчёлы на островах

Отдельно авторы отметили не менее 54 интродуцированных видов пчёл на 143 островах. Наиболее распространённой стала западная медоносная пчела Apis mellifera, которую выявили как интродуцированный вид на 127 островах из набора данных. В исследовании отмечается, что инвазии, связанные с деятельностью человека, являются значительной угрозой для островного биоразнообразия, а для Apis mellifera имеются данные о негативном воздействии на местное разнообразие островов.

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