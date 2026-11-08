Международный союз геологических наук включил Годзилла-Мегамуллион — гигантское подводное геологическое образование к юго-востоку от японского острова Окиноторисима — в список 100 объектов геологического наследия. Как сообщает The Japan Times, об этом заявила Береговая охрана Японии.

Крупнейшее известное образование такого типа

Годзилла-Мегамуллион расположен на Филиппинской плите. Его длина составляет около 125 километров, а ширина — приблизительно 55 километров. По данным Береговой охраны Японии, он ориентировочно в десять раз больше типичного мегамуллиона и, как считают, является крупнейшим из обнаруженных образований такого вида.

Мегамуллион — это куполообразная структура морского дна, которая возникает, когда породы мантии обнажаются на дне океана вследствие разломной активности, связанной с расширением океанического дна.

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Исследование мантии и формирования плит

Образование обнаружили во время исследования континентального шельфа, которое Береговая охрана Японии проводила в 2001 году. Оно получило название в честь Годзиллы из-за своих масштабов, а в 2021 году было международно зарегистрировано под этим названием.

Исследования Годзилла-Мегамуллиона, которые проводила международная группа ученых под руководством японских исследователей, дали важные результаты о структуре мантии и процессах формирования плит. По данным Береговой охраны Японии, объект признали геологическим ориентиром мирового значения для научных исследований.

Это третий раунд отбора в список геологического наследия IUGS. Среди японских объектов, внесенных ранее, есть разлом Нодзима в префектуре Хёго, который вызвал Великое землетрясение Хансин 1995 года.

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