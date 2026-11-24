Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул подписала закон, запрещающий автопроизводителям, дилерам и их агентам продавать подписки на определенные функции, если необходимое оборудование уже установлено в автомобиле. Новые правила вступят в силу 27 февраля 2027 года, сообщает Motor1.

Закон распространяется на функции, использующие оборудование, имеющееся в автомобиле на момент покупки или лизинга, и не требующие после активации постоянных затрат или поддержки со стороны производителя либо третьей стороны. Норма защищает как покупателей, так и лизингополучателей. Ежемесячные платежи по кредиту или лизингу не считаются подпиской.

Какие функции охватывает запрет

В материалах законодателей среди примеров названы подогрев сидений, развлекательные опции, расширенная навигация и управление автомобилем без использования рук. Закон широко определяет автомобильную функцию как любую функцию удобства или безопасности в автомобиле.

Хокул назвала взимание регулярной платы за уже имеющиеся в автомобиле возможности обманчивой бизнес-моделью. Закон поддержали генеральный прокурор штата Летиция Джеймс, сенатор Джеймс Скуфис и член Ассамблеи Уильям Маньярелли. Сенат Нью-Йорка принял документ 57 голосами против трех.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Исключения и штрафы

В то же время закон содержит значительный перечень исключений. Он не распространяется на обновления навигации, функции информационно-развлекательных систем, спутниковое радио, Wi-Fi в автомобиле, телематику, техническую помощь на дороге и подключенные сервисы, зависящие от сотовых или других сетей передачи данных.

Исключение также будет действовать для функций помощи водителю и автоматизированного вождения, которые зависят от программного обеспечения. Производителям разрешено предлагать обновления программного обеспечения, однако они не смогут взимать плату за исправление дефектов безопасности, которые обязаны устранять бесплатно в соответствии с федеральными правилами.

За каждое нарушение предусмотрен гражданский штраф до 250 долларов США за каждую точку продаж. Законодатели штата приняли предыдущую версию инициативы в 2025 году, однако на нее было наложено вето.

Читай нас в