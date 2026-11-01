В Израиле лидер партии «Демократы» Яир Голан заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху может использовать возможную новую военную атаку на Иран для сохранения власти на фоне политической неопределенности после парламентских выборов. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Заявление Голана

Голан написал в социальной сети X, что вероятность нового раунда боевых действий с Ираном возрастает. По его мнению, повторение таких раундов свидетельствует о провале Нетаньяху.

Лидер «Демократов» также заявил, что Нетаньяху не обладает моральной легитимностью и базовой способностью руководить еще одним конфликтом с Ираном. Он призвал как можно скорее сформировать альтернативное правительство, поскольку, по его словам, от этого зависят безопасность Израиля и его граждан.

Заявление прозвучало на фоне сообщений израильских и американских СМИ о том, что Израиль и США могут осуществить еще одну атаку на Иран после промежуточных выборов в США, запланированных на 3 ноября.

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Результаты выборов

Согласно предварительным результатам парламентских выборов, блок Нетаньяху получил 53 места в 120-местном Кнессете. Еврейские оппозиционные партии получили 48 мандатов, а палестинские партии — 19.

Ни один из блоков не набрал 61 место, необходимое для парламентского большинства. Среди возможных сценариев после выборов рассматриваются правительство при поддержке палестинских партий, правительство национального единства или проведение новых выборов.

Судебные дела Нетаньяху

76-летний Нетаньяху предстает перед судом по делу о коррупции по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. В случае признания виновным ему может грозить лишение свободы.

По данным Anadolu Agency, с 2024 года Нетаньяху находится в розыске Международного уголовного суда в связи с предполагаемыми военными преступлениями и преступлениями против человечности против палестинцев во время войны Израиля в Газе, начавшейся в октябре 2023 года.

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