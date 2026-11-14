Лидер израильской оппозиции Яир Голан обвинил исполняющего обязанности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в пренебрежении жизнью арабских граждан после атаки с гранатой в Кафр-Манде на севере страны. В результате нападения погибла 51-летняя Лина Кассем Зидан, еще три человека получили ранения, сообщает Anadolu Agency.

Нападение в Кафр-Манде

По данным израильских СМИ, Зидан делала покупки в магазине сладостей в оживленном торговом районе Кафр-Манды — арабского населенного пункта в Галилее, — когда в магазин бросили гранату. Ее доставили в больницу «Рамбам» в Хайфе в критическом состоянии, где позднее констатировали смерть.

Мужчина и женщина около 50 лет получили ранения средней тяжести, еще один мужчина получил легкие травмы. Согласно предварительной оценке, о которой сообщили израильские СМИ, нападавшие искали конкретного человека. Не найдя его, они бросили гранату в магазин, принадлежащий одному из его родственников.

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Заявления Голана и ситуация в общинах

Голан, возглавляющий партию «Демократы», заявил в социальной сети X, что назначение Итамара Бен-Гвира министром национальной безопасности отдало арабских граждан Израиля на волю преступных группировок. По словам политика, эти группировки усилились при Нетаньяху и Бен-Гвире и теперь представляют угрозу для всего Израиля.

По данным израильских СМИ, после смерти Зидан число жертв убийств в арабских общинах Израиля с начала года достигло 200 человек, среди которых 20 женщин. Жители Кафр-Манды рассказали о серии обстрелов и атак с применением гранат на дома и предприятия в течение последнего месяца; о задержаниях не сообщалось.

Накануне Гади Айзенкот, которому президент Ицхак Герцог поручил сформировать следующее правительство Израиля, также обвинил Нетаньяху в ведении расистской и враждебной кампании по делегитимизации арабских граждан страны.

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