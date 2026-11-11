В Австралии женский клуб Голд-Кост Санз, выступающий в AFLW, не предложил Джорджии Клейден контракт на сезон 2027 года. Спортсменка должна родить через несколько недель, а в течение этого сезона находилась в неактивном списке команды с пометкой «травма (беременность)», сообщает ABC News.

Решение клуба

Во вторник Голд-Кост Санз сообщил, что Клейден и другой игрок, Сиенне Макмаллен, не будут предложены контракты на 2027 год. За несколько недель до этого клуб опубликовал в Instagram пост с поздравлением Клейден с беременностью.

Бывшая участница символической сборной AFLW, а ныне комментатор Кейт Маккарти заявила, что спортсменки, решившие стать матерями во время карьеры, нуждаются в большей защите и реальной возможности вернуться к игре после родов. Чемпионка AFLW в составе Норт-Мельбурна Илиш Ширин поддержала эту позицию, отметив, что в других отраслях подобную ситуацию могли бы считать дискриминацией.

Правила возвращения после беременности

Коллективное соглашение AFLW позволяет игрокам, возвращающимся после беременности, в любой момент выйти из неактивного списка. Для этого спортсменка должна быть признана годной по состоянию здоровья врачом клуба или медицинским работником AFL.

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Игрок, подписанный в качестве замены на время отсутствия спортсменки, может завершить свой однолетний контракт. В таком случае команда имеет право сохранять состав из 31 игрока до конца сезона.

Маккарти подчеркнула, что проблема касается не только клубов, поскольку из-за ограниченного числа мест в составах они вынуждены принимать сложные кадровые решения. Она призвала разрешить клубам сохранять спортсменок, возвращающихся из отпуска в связи с беременностью и родами, вне лимита основного состава.

В декабре 2025 года Карлтон также не предложил бывшему капитану команды Керрин Петерсон контракт на сезон 2026 года — через несколько месяцев после рождения ее первого ребенка. В то же время Эссендон в этом сезоне вернул Бесс Кини в основной состав после того, как она родила ребенка в прошлом году.

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