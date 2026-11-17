В США PGA Tour сейчас не планирует запускать в 2027 году новую программу возвращения для игроков, покинувших серию LIV Golf. Об этом после заседания совета заявил генеральный директор тура Брайан Роллап, сообщает Channel NewsAsia.

Роллап отметил, что болельщики хотят видеть сильнейших игроков вместе и PGA Tour разделяет эту позицию. В то же время он подчеркнул, что тур является организацией с членством, поэтому его правила должны обеспечивать справедливость и конкурентный баланс и будут применяться.

Решение по игрокам LIV Golf

По словам Роллапа, вопрос игроков LIV Golf обсуждался с обоими советами PGA Tour. Он добавил, что производство по делу о банкротстве LIV Golf продолжается и является сложным, поэтому глава тура не стал прогнозировать возможные результаты или решения отдельных спортсменов. Роллап выразил надежду, что сможет сообщить больше в начале нового года.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

5 ноября LIV Golf объявила о постепенном сворачивании деятельности после срыва соглашения о финансировании. В сентябре серия подала заявление о защите от банкротства. После этого несколько ведущих гольфистов, в частности бывший первый номер мирового рейтинга Джон Рам, сообщили об уходе из LIV Golf.

Условия предыдущей программы

Бывшие игроки LIV Golf обычно получают годичное отстранение от PGA Tour. Его отсчет начинается с даты их последнего несанкционированного турнира в этой серии. В январе Брукс Кепка воспользовался ограниченной по времени программой возвращения после того, как покинул LIV Golf в декабре предыдущего года.

Однако возвращение пятикратного победителя мейджоров предусматривало пятилетнюю потерю права на потенциальную долю в программе PGA Tour Player Equity Program. Согласно оценкам, приведенным в материале, это могло стоить Кепке от 50 млн до 85 млн долларов в зависимости от его результатов и роста тура. Рам, Брайсон Дешамбо и победитель Открытого чемпионата Великобритании Кэмерон Смит также могли подать заявку на возвращение, но решили остаться в LIV Golf. Программа закрылась 2 февраля после трехнедельного периода подачи заявок.

Читай нас в