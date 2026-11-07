Гольфист Джон Рам возглавил Abu Dhabi Aldar Championship в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, перед заключительным раундом турнира. После третьего раунда испанец имеет результат 18 ударов ниже пара и опережает ближайших преследователей на один удар, сообщает Sky Sports.

Рам опережает Хаттона и Лапорту

В субботу на поле Yas Links Golf Club Рам прошел раунд за 66 ударов, что на шесть ниже пара. Англичанин Тайрелл Хаттон и итальянец Франческо Лапорта делят вторую позицию: оба завершили третий раунд с результатом 67 и в общей сложности имеют 17 ударов ниже пара.

Североирландец Рори Макилрой идет четвертым с результатом 16 ниже пара, отставая от лидера на два удара. В третьем раунде он показал 67 ударов, сделав восемь берди, один боги и дабл-боги на 10-й лунке. Макилрой на определенном этапе делил первое место, однако допустил боги на пар-3 17-й лунке.

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Скотт не допустил ни одного боги

Пятое место занимает австралиец Адам Скотт с результатом 15 ниже пара. Он прошел третий раунд без боги и записал в актив 66 ударов. В пятерке лидеров перед финальным днем находятся три победителя Masters: Рам, Макилрой и Скотт.

Турнир в Абу-Даби является первым из двух этапов плей-офф DP World Tour. В нем стартовали 70 гольфистов, а 50 лучших по рейтингу получат право сыграть в финальном турнире в Дубае на следующей неделе. Макилрой, претендующий на восьмой титул Race to Dubai, согласно текущим прогнозам поднимется на вторую строчку рейтинга Road to Dubai, уступая Эухенио Чакарре. Чакарра прошел третий раунд за 67 ударов и делит 29-е место с результатом восемь ниже пара.

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