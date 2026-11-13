Гольфист Рори Макилрой после второго раунда DP World Tour Championship в Дубае разделил первое место с Тирреллом Хаттоном. У обоих спортсменов результат пять ударов ниже пара.

Как сообщает Sky Sports News, Макилрой на первых 11 лунках шел с результатом минус четыре и единолично возглавлял турнир. На заключительных девяти лунках он допустил несколько богги и опустился в таблице, однако завершил раунд берди на 18-й лунке. Североирландец сдал карточку на 70 ударов и догнал Хаттона.

Хаттон сыграл раунд за 69 ударов

Тиррелл Хаттон начал выступление с берди на первых двух лунках. В течение раунда он добавил еще три берди и допустил два богги, завершив день с результатом минус три — 69 ударов.

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Лидер после первого раунда Йост Лейтен допустил подряд богги на 14-й и 15-й лунках. Он завершил день на один удар выше пара и делит третью позицию с Кристоффером Рейтаном. У обоих результат минус четыре.

Позиции преследователей

Джон Рам сдал карточку на 71 удар и отстает от лидеров на три удара. Во время второго раунда у него возникли трудности в бункерах, в частности на седьмой и восьмой лунках.

Лидер зачета Race to Dubai Эухенио Чакарра завершил второй раунд с результатом минус один. На последней лунке он забил мяч с фринджа и оформил берди.

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