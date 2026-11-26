Гольфист MJ Даффью, завоевавший карту DP World Tour по итогам сезона HotelPlanner Tour, сообщил о лечении опухоли головного мозга. Из-за состояния здоровья 37-летний спортсмен пропустит старт сезона. Об этом сообщает Sky Sports News.

Обследования после госпитализации

По словам Даффью, примерно за десять дней до его публикации в Instagram он попал в больницу с инфекцией. После многочисленных обследований медики не смогли установить её источник, однако обнаружили опухоли в головном мозге и печени.

Дальнейшие тесты показали, что новообразование в печени является доброкачественным. В то же время природа опухоли головного мозга, по словам спортсмена, пока не выяснена. Даффью сообщил, что принимает сильнодействующие препараты, чтобы воздействовать на поражение в мозге, и отметил, что физически чувствует себя не лучшим образом. Он добавил, что команда медиков и нейрохирург имеют план лечения, а сам он намерен вернуться к соревнованиям после выздоровления.

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Карта DP World Tour

В сезоне HotelPlanner Tour Даффью дважды победил и занял пятое место в общем рейтинге Road to Mallorca, что обеспечило ему право выступать в DP World Tour. На финальном турнире HotelPlanner Tour на Майорке он стал третьим.

Ранее гольфист лидировал после двух раундов US Open 2022 года, а в том же сезоне получил право играть в PGA Tour через Korn Ferry Tour. В 2026 году он начинал сезон за пределами топ-800 мирового рейтинга, но позднее трижды финишировал в топ-10 на турнирах DP World Tour.

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