По данным Sky Sports News, 15-кратный победитель турниров серии мейджор Тайгер Вудс подтвердил, что с 3 по 6 декабря вернётся к соревновательной игре на Hero World Challenge. Турнир пройдёт в Albany на Багамах.

Спонсорское приглашение

Вудс является хозяином Hero World Challenge. Его включили в список участников как одного из трёх игроков, получивших спонсорские приглашения. Соревнование проходит в пригласительном формате, а состав участников насчитывает 20 гольфистов.

Hero World Challenge продлится четыре дня. Вудс выступит на турнире после того, как получил место в составе участников благодаря спонсорскому приглашению.

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Первое выступление в PGA Tour с 2024 года

В последний раз Вудс играл в PGA Tour в июле 2024 года на The Open. Тогда он не прошёл кат. Участие в Hero World Challenge станет его первым выступлением в PGA Tour с того времени.

Sky Sports News также сообщил, что будет транслировать Hero World Challenge в прямом эфире.

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