Гольфистка Ана Пелаэс выиграла Aramco China Championship с эйсом — Sky Sports News
Испанская гольфистка Ана Пелаэс победила на турнире Aramco China Championship в Шэньчжэне, Китай. В заключительном раунде она показала результат 64 удара — девять ниже пара — и сделала эйс на 13-й лунке пар-3. Как сообщает Sky Sports, это второй титул Пелаэс в Ladies European Tour и первый для неё с Madrid Ladies Open 2022 года.
Сильный финальный раунд
В решающий день Пелаэс записала в актив семь бёрди, включая три подряд на последних трёх лунках. По итогам турнира она опередила англичанку Мими Роудс на три удара. Роудс завершила соревнование единолично второй с результатом 17 ниже пара, сыграв финальный раунд без богги и оформив бёрди на четвёртой и 17-й лунках.
После третьего раунда лидерство делили англичанка Шарлотт Хит и испанка Луна Соброн, имевшие по 16 ниже пара. В финале Хит сыграла в пар — 73 удара, сделав два бёрди и два богги. Она разделила третью позицию с Соброн и представительницами Китая Шиюань Чжоу, Жуйсинь Лю и Лици Цзэн — все завершили турнир с показателем 16 ниже пара.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Ещё одна английская участница, Аннабелл Фуллер, на первых шести лунках финального раунда оформила четыре бёрди и поднялась до 16 ниже пара. Однако на второй девятке она сделала три богги, а завершила день бёрди. Фуллер заняла девятое место с суммарным результатом 14 ниже пара. Элис Хьюсон стала 20-й, показав 11 ниже пара.
Победа Сакумы в Японии
На турнире LPGA Toto Japan Classic японка Шури Сакума завоевала первый титул в LPGA Tour. Она завершила соревнование с результатом 20 ниже пара и на четыре удара опередила соотечественницу Акие Иваи. Сакума прошла заключительный раунд за 64 удара, или восемь ниже пара. До этого она восемь раз побеждала в LPGA of Japan Tour.