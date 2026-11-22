Во Флориде гольфистка Джино Титикул в третий раз подряд победила на итоговом турнире сезона LPGA — CME Group Tour Championship. Она завершила соревнования на поле Tiburon Golf Club с результатом 24 удара ниже пара, опередив на два удара Аки Иваи.

Решающий раунд

В заключительном раунде Титикул показала результат 65 ударов, или семь ударов ниже пара. Она сделала один игл и пять берди, оторвавшись от плотной группы лидеров. Этот титул стал для нее 12-м в LPGA Tour и пятым в сезоне, сообщает Sky Sports News.

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Иваи в финальном раунде также сыграла 65 ударов: на последних десяти лунках она сделала шесть берди, однако не смогла догнать лидерку. Третье место заняла первая ракетка мира Нелли Корда.

Рекордные призовые

Победа принесла Титикул 4 млн долларов призовых. Ее общий заработок в LPGA Tour достиг 24 292 858 долларов, что позволило ей обойти Аннику Соренстам в списке карьерных заработков тура. Шведская гольфистка возглавляла этот рейтинг на протяжении 25 лет. Титикул стала первой игроком после Инби Пак, выигравшей один турнир LPGA три года подряд.

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