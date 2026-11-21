Гольфистка А Лим Ким сделала hole-in-one во втором раунде завершающего сезон турнира женского тура LPGA — CME Group Tour Championship во Флориде — и единолично возглавила турнир. Как сообщает Sky Sports News, после двух раундов Ким имеет результат 15 ударов ниже пара.

Эйс на 16-й лунке

Ким попала в лунку первым ударом седьмым айроном на 16-й лунке пар-3 длиной 168 ярдов на поле Tiburon Golf Club. В ее раунде также было семь берди и один богги, а результат 64 стал лучшим за день.

До эйса Ким делила первое место в таблице, но после него сделала берди на следующей лунке пар-5. Это обеспечило ей преимущество в три удара над Джино Титикул, действующей двукратной победительницей турнира. Ким, ранее выигрывавшая Открытый чемпионат США среди женщин, претендует на свой четвертый титул в туре LPGA.

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Преследовательницы лидера

Титикул завершила второй раунд с результатом 67, оформив пять берди на отрезке из семи лунок второй девятки. В субботу она сыграет в финальной группе.

В одном ударе позади Титикул, с общим результатом 11 ниже пара, находится англичанка Чарли Халл. Она провела второй раунд без богги, сделав пять берди. Такой же результат имеют Юри Йосида, Ина Юн, Янь Лю, Дженни Бе и Остин Ким.

Халл выигрывала CME Group Tour Championship в 2016 году. Первая ракетка мира Нелли Корда отстает от лидера на шесть ударов. К участию в турнире допускаются только 60 лучших гольфисток сезонного зачета Race to the CME Globe, а победительница получит 4 млн долларов.

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