Гольфистка Линди Данкан завоевала первый титул LPGA Tour, выиграв турнир The Annika на поле Pelican Golf Club. В заключительном раунде она показала результат 67 ударов и завершила соревнование с итогом 16 ниже пара, опередив южнокорейскую гольфистку Хэ Джин Чхве на два удара.

Как сообщает Sky Sports News, для 35-летней Данкан это был 222-й старт в LPGA Tour и первый титул после более чем десяти лет выступлений в туре. До пятницы она ни разу не делила лидерство на турнирах LPGA.

Решающие лунки

В воскресенье Данкан уступала Чхве два удара после берди соперницы на 11-й лунке. Однако на 13-й лунке Чхве допустила богги после трёх паттов, а ещё через две лунки сделала богги, что сравняло гольфисток.

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Данкан вышла вперёд благодаря берди на 16-й лунке: её второй удар прошёл правее флага, поднялся на задний склон грина и скатился примерно на шесть футов от лунки. На 17-й она выбила мяч из бункера примерно на 20 футов от лунки и реализовала патт на берди, увеличив преимущество до двух ударов. На последней лунке Данкан реализовала патт на пар с четырёх футов.

Результаты турнира

Данкан стала самой возрастной дебютной победительницей LPGA Tour с 2008 года, когда Лета Линдли выиграла Corning Classic в возрасте 36 лет. Чхве заняла второе место в третий раз подряд и по-прежнему не имеет побед за 127 стартов в LPGA.

Хэ Ран Рю и Юри Ёсида разделили третью позицию, Джулия Лопес Рамирес стала пятой. Нелли Корда, которая впервые за два месяца выступила на турнире, также завершила финальный раунд с 67 ударами и заняла седьмое место, отстав от победительницы на шесть ударов.

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