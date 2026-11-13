Первая ракетка мира Нелли Корда вернулась к соревнованиям LPGA Tour во Флориде после двухмесячного перерыва, проведя стартовый раунд турнира The Annika без богги. Американка показала результат 63 удара, или семь ниже пара, на поле Pelican Golf Club и отстает от лидеров на два удара, сообщает Sky Sports News.

Лидеры турнира

После первого раунда лидируют японка Минами Кацу и представительница Южной Кореи Хе-Джин Чой — обе завершили день с результатом 61 удар, или девять ниже пара. Кацу также не допустила богги и в конце раунда сделала три берди подряд, догнав Чой.

Еще одна американка, Линди Данкан, занимает третье место с результатом 62 удара. Во время раунда она оформила hole-in-one. Аллисен Корпуз также сделала hole-in-one на третьей лунке пар-3, однако завершила день с результатом три ниже пара.

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Позиции других гольфисток

Датчанка Николь Брох Эструп и испанка Хулия Лопес Рамирес входят в группу из четырех участниц, которые делят пятую позицию с результатом шесть ниже пара. Англичанка Лотти Воуд, ирландка Леона Магуайр и испанка Карлота Сиганда — среди 11 гольфисток, делящих девятое место с показателем пять ниже пара. Англичанка Чарли Халл завершила раунд с результатом четыре ниже пара.

Корда в последний раз выступала в LPGA Tour в августе, а в сентябре сыграла на Кубке Солхейма, где сборная США уступила в Нидерландах. Она сказала, что после этого турнира чувствовала себя истощенной и нуждалась в отдыхе. По словам гольфистки, возвращение к соревнованиям позволило ей вновь почувствовать азарт игры.

Корда уже обеспечила себе звание Игрока года LPGA по очкам. Победа на одном из двух последних турниров сезона может позволить ей квалифицироваться в Зал славы LPGA. В этом сезоне она завоевала четыре титула, в том числе свой первый титул US Women’s Open в июне.

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