Английская гольфистка Чарли Халл завершила первый раунд финального турнира сезона LPGA CME Group Tour Championship в Нейплсе, штат Флорида, с результатом 66 ударов, или шесть ниже пара. Она отстаёт на один удар от трёх лидеров соревнования, сообщает BBC Sport.

Лидеры после первого раунда

На поле Tiburon Golf Club лидерство с результатом семь ниже пара делят австралийка Карис Дэвидсон, представительница Южной Кореи Ким А-лим и тайская гольфистка Джино Титикул. Титикул, занимающая второе место в мировом рейтинге, после богги на 12-й лунке сделала пять берди подряд на второй девятке.

Халл — одна из девяти спортсменок, начавших турнир в одном ударе от лидеров. Она выиграла эти соревнования 10 лет назад. После раунда гольфистка сказала, что в конце предыдущей недели из-за сильной скованности в бедре потеряла ощущение свинга, а на первом ти нервничала.

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Призовые и результаты других гольфисток

В турнире выступают 60 лучших гольфисток сезона по очкам. Участницы соревнуются за призовой фонд в 11 млн долларов, а победительница получит 4 млн долларов.

Ещё одна англичанка Лотти Уоуд сделала шесть берди и один богги и завершила день с результатом 67 ударов — пять ниже пара. Лидер мирового рейтинга Нелли Корда показала результат четыре ниже пара, отыграв удары на 17-й и 18-й лунках. Если она победит в воскресенье, то квалифицируется в Зал славы LPGA. Корда также превзойдёт рекордные карьерные призовые Анники Сёренстам, если финиширует не ниже шестого места.

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