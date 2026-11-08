Исследователи Онкологического центра MD Anderson Техасского университета выяснили, что 24-часовое голодание перед облучением может подготовить кишечник к восстановлению после радиационного повреждения. Как сообщает ScienceDaily, ключевую роль в этом процессе играет кишечная бактерия Akkermansia muciniphila. Результаты доклинического исследования были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Лучевую терапию применяют, в частности, для лечения рака поджелудочной железы, колоректального рака и гинекологических видов рака. В то же время она может повреждать здоровые ткани рядом с опухолью. Особенно уязвима слизистая оболочка тонкой кишки: ее поражение может вызывать тошноту, диарею и инфекции, а тяжелые случаи — опасные осложнения.

Роль кишечной бактерии

Ученые обнаружили, что после 24 часов без пищи в тонкой кишке увеличивалось количество Akkermansia muciniphila. Эта бактерия вырабатывает пропионат — вещество, которое вместе с другими метаболическими изменениями во время голодания влияет на гистоны, белки, вокруг которых в клетках упакована ДНК.

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Такие изменения делают более доступными участки ДНК, связанные с регенерацией тканей. В результате увеличивалась популяция клеток кишечника с программами восстановления. После последующего облучения эти клетки могли размножаться и участвовать в восстановлении поврежденной слизистой оболочки.

Перспективы для лучевой терапии

Чтобы проверить значение бактерии, исследователи избирательно устранили ее из кишечника. В таком случае голодание уже не давало такого же регенеративного эффекта. Защитная реакция восстанавливалась только после возвращения Akkermansia muciniphila в сочетании с голоданием, то есть ни один из этих факторов по отдельности не воспроизводил полный результат.

Авторы подчеркивают, что работа носит доклинический характер и требует дальнейших исследований с участием людей. Будущие исследования могут проверить, удастся ли активировать подобный механизм без голодания — с помощью полезных бактерий, их метаболитов или диетических вмешательств. Это потенциально могло бы помочь защищать здоровые ткани во время лечения рака.

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